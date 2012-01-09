Сделать фильтр товаров для магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Мы делаем сайт( http://violli.kiev.ua/vdnh2 ) на друшопе (http://drushop.ru/). Нужно перенести товары из oscommerce, сделать в каталоге фильтр как здесь http://homeandgarden.com.ua/catalog/kultivatory (цена, производители). 200вмз

14 лет назад
maxis777
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$200
2 дня
Мне понравилось!
Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад