Общая концепция работы компонента Посетитель, зайдя на сайт, видит в модуле случайную загадку с полем для ввода ответа. Если у него есть желание, то пишет ответ (регистр букв значения не имеет). При правильном или ...
Сделать фильтр товаров для магазина
Мы делаем сайт( http://violli.kiev.ua/vdnh2 ) на друшопе (http://drushop.ru/). Нужно перенести товары из oscommerce, сделать в каталоге фильтр как здесь http://homeandgarden.com.ua/catalog/kultivatory (цена, производители). 200вмз
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