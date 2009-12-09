Сделать флеш-анимацию

Текст заказчика:

Видим это так: при загрузке главной на 2-й секунде из-за угла выглядывает голова датчика, подмигивает одной из кнопок (которая над ЖК и по положению напоминает глаз), затем прячется, на 4-й секунде датчик как змея (трубка гибкая) выползает из-за угла и остается в положении как на фото. На дисплее датчика начинают бегать цифры по нарастающей.

На картинке показана область, которую должен занимать флеш.