Сделать флеш-анимацию

Добрый день! Требуется разработать 2 скрипта для движка Datalife engine 8.3 1. Скрипт работы с картинками, должен уметь следующие вещи: а) Искать картинки в поисковой системе, для поискового запроса брать инф-ию из поля keywords табилцы dle_post, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст заказчика:
Видим это так: при загрузке главной на 2-й секунде из-за угла выглядывает голова датчика, подмигивает одной из кнопок (которая над ЖК и по положению напоминает глаз), затем прячется, на 4-й секунде датчик как змея (трубка гибкая) выползает из-за угла и остается в положении как на фото. На дисплее датчика начинают бегать цифры по нарастающей.
На картинке показана область, которую должен занимать флеш.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно поработать с фаин ридором. Распознание шрифта не на русском и не на англиском. Создать простой шаблон под joomla 1.5 Также чтобы автоматом парсил текст на сайт, через некоторое время пишите в аську с предложениями 464-933-178 Тз при ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Суть задания простая форма, поле input text, в ней выводится содержимое текстового файла, кнопка переименовать, после изменений в поле и клика по кнопке, вносится новое содержимое в файл, и выводится через alert - Переименовано в "Новое название" Предложения ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
1. Создание шаблона для CMS Joomla 1.5 по готовосму макету (PSD) 2. Настройка компонента VirtueMart: настройка отображения товаров. 3. Программирование дополнительных или настройка готовых (на усмотрение исполнителя) модулей Более подробная информация: ТЗ, макет, при обсуждении по ICQ или ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен php класс для парсинга информации о авиационных рейсах, сайт: s7.ru На входе скрипта - названия начальной и конечной точки перелета, на выходе - массив с информацией о доступных рейсах. Кроме этого сайта, есть еще ряд других, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Для разовой работы требуется Java-программист. Задача: переписать/дополнить функционал программы-мультикликера - автоматизировать забор/подстановку прокси для каждого аккаунта. Стоимость работ определяете Вы.Закрыт14 лет назад
- $500
Добрый день. Работаем над созданием большого музыкального портала. Требуется программист-верстальщик. С опытом работы по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Далее необходимо четкое видение работы данного портала . Т.к. планируется ставить сервер с 1 трбайтом, на него ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать интранет сайт на php+mysql. Допустим имеем список сотовых номеров вида: 85556667777 900 Пуппкин Вася 85556667778 5900 Пуппкин Федя 85556667779 2900 Пуппкин Маша 85556667772 1900 Пуппкин Света 85556667771 1900 Пуппкин Света Где: 85556667772 — Сотовый номер Пуппкин Вася — Хозяин номера 900 — Сумма ...Закрыт14 лет назад
Необходимо проанализировать код сайта, построенного на cms 4images (связка php+mysql) с установленными доп. модулями на предмет чрезмерной нагрузки на сервер (долгое выполнение скриптов, пожирание процессорного времени - 20 и более часов в неделю при 1К ...Закрыт14 лет назад
Нужно убрать все гиперрссылки на внешние ресурсы на форуме Форум IP.Board. 1. Убрать возможность пользователям размещать ссылки в сообщениях на форуме. 2. Убрать у пользователей ссылку на свой сайт в информации о себе и возможность её добавления. 3. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад