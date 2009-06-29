Сделать форму записок для сайта на HostCMS

В разделе сайта http://hram-ioanna-voina.ru/faq/

Есть ссылка на страницу формы для печати записок («Напечатать записку»):

http://hram-ioanna-voina.ru/kart.html

Эту форму надо заменить на новую.

Форма должна выглядеть как в файле FORMA_4pics.jpg - 2 по горизонтали, 2 по вертикали (только надо форму сделать шириной 1000пикселов, чтобы помещалась по ширине в минимальный стандартный экран 1024х768).

Надо сделать так, чтобы в каждую записку можно было вписать до 10 имен (там 10 линий в каждой записке). Внизу формы должна быть кнопка «Распечатать лист», форма должна печататься на вертикальный лист А4. Если поля в записках не заполнены (или заполнены частично), то так и надо распечатывать (как бланк, с пустой разлиновкой). Распечатывать надо со штрих-пунктирными линиями (есть на картинке), чтобы можно было разрезать лист по ним после печати.

Надо сделать так, чтобы вписанные в форму имена печатались специальным кириллическим шрифтом (font_izhitsa.rar).

Сами записки прилагаются в JPG и CDR (zapiski.rar).

Пожалуйста, предлагайте цену и срок. Пароли дам когда договоримся.