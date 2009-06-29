Помощь по программингу !
Сделать форму записок для сайта на HostCMS
В разделе сайта http://hram-ioanna-voina.ru/faq/
Есть ссылка на страницу формы для печати записок («Напечатать записку»):
http://hram-ioanna-voina.ru/kart.html
Эту форму надо заменить на новую.
Форма должна выглядеть как в файле FORMA_4pics.jpg - 2 по горизонтали, 2 по вертикали (только надо форму сделать шириной 1000пикселов, чтобы помещалась по ширине в минимальный стандартный экран 1024х768).
Надо сделать так, чтобы в каждую записку можно было вписать до 10 имен (там 10 линий в каждой записке). Внизу формы должна быть кнопка «Распечатать лист», форма должна печататься на вертикальный лист А4. Если поля в записках не заполнены (или заполнены частично), то так и надо распечатывать (как бланк, с пустой разлиновкой). Распечатывать надо со штрих-пунктирными линиями (есть на картинке), чтобы можно было разрезать лист по ним после печати.
Надо сделать так, чтобы вписанные в форму имена печатались специальным кириллическим шрифтом (font_izhitsa.rar).
Сами записки прилагаются в JPG и CDR (zapiski.rar).
Пожалуйста, предлагайте цену и срок. Пароли дам когда договоримся.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый интересует человек который работал с foxserver. http://www.smartfoxserver.com/ Надо установить одну флэш multiplayer игруВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть 2 сайта на Oscommerce c разными доработками. На них одна и та же страница может иметь несколько урлов: ввв.сайт.ру/категория1/подкатегория4/товар5521 ввв.сайт.ру/категория1/товар5521 Так же на каждой странице есть "хлебные крошки" ...Завершен16 лет назад
- $500
Требуется: 1. Перенести содержимое на новый "Движок" 2. Разработка главной страницы. 3. Разработка новых внутренних страниц. Обязательное условие: Система управления сайтом должна быть простой. Нужно, чтобы ...Веб-программирование49 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт для интернет-магазина Shop-script для массовой коррекции цены. На входе: 1. Выбираем категории для которых менять цену (выбор должен быть простой и быстрый). 2. Указываем множитель (может быть как ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно спарсить отсюда http://finance.bigmir.net/investment/glossary/ глоссарий и запихать на сайт, который работает на друпал 6. Все модули установлены и работаю, нужно только в базу инфу залить.Завершен16 лет назад
Получил письмо с хостинга. Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL u74554_6 создается повышенная нагрузка на сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле. (дам исполнителю) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать флешь для стартовой страницы. И для шапки сайта Сценарий для стартовой такой: первоначальный цвет фона темный или черный, солнце постепенно выходит из-за горизонта, цвет фона постепенно приближается к оранжевому (F48000), толщина и ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо сделать Флеш Меню http://www.2ql.net/uploads/1245683778.jpgЗавершен16 лет назад
Сайт - design-warez.ru Расположен на VPS После перехода на хостинг Агавы стали возникать следующие проблемы: -постоянные ошибки базы данных. После её ремонта командой ...Завершен16 лет назад