Сделать Game of Life по инструкции с частичным исходным кодом Java

$15
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка11 просмотров

У меня есть исходный код, но нужно доработать его и добавить некоторые функции, чтобы подходило под требования задания.

Все сделано с помощью объектов. Результат нужен в ближайшие 12 часов

Java
2 месяца назад
guest_1742062810179
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

MaximDevCore
21 год
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$15
1 день

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MaximDevCore
21 год
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад