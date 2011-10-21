Создать сайт-клон (доработка решения). Есть все изображения, функционал разработан, необходима СЕО-оптимизация. сайт- 100minut.ru/ от вас-сколько будет стоить?сколько времени понадобится?
Сделать или доработать калькулятор
Нужно написать с нуля или доработать уже существующий калькулятор. Калькулятор нужен такой же как на сайте plastic-okna_kz/calculator. Особенно выдача результатов расчета в таблице и их редактирование. Пишите пожалуйста обязательно цену и сроки. Вот наш уже существующий калькулятор novye-okna_kz/sections/calc1.
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