Хотим продавать абонементы по подписке, нам нужно сделать интеграцию между юкассой и yclients, на рекуррентные платежи

Чтобы человек с сайта на тильде заходил, тыкал на ссылку с рекурентным платежом, попадал на юкассу, оплачивал там абонемент с автосписыванием каждый месяц, далее данные о нем должны улетать в yclients, необходимо сделать интеграцию



https://developers.yclients.com/ru/#tag/Finansovye-tranzakcii