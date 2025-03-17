Сделать интеграцию по api между юкассой и yclients

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Хотим продавать абонементы по подписке, нам нужно сделать интеграцию между юкассой и yclients, на рекуррентные платежи

Чтобы человек с сайта на тильде заходил, тыкал на ссылку с рекурентным платежом, попадал на юкассу, оплачивал там абонемент с автосписыванием каждый месяц, далее данные о нем должны улетать в yclients, необходимо сделать интеграцию

https://developers.yclients.com/ru/#tag/Finansovye-tranzakcii

Интеграция APIИнтеграция платежных систем
2 месяца назад
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