Сделать интеграцию WebMoeny, Qiwi, Яндекс Деньги, Pay2Pay, UnitPay.

Нужно сделать интеграцию WebMoeny Merchant, Qiwi, Yandex Money, и доделать Robokassa, UnitPay.

Нужен специалист. Так как нужно сделать безопасную интеграцию в плане того что бы нельзя было послать ответ с успешной оплатой на сервер если оплата еще не произведена, и сделать аккуратный код.

Задание будет такое:

У нас есть CMS в ней нужно сделать всю интеграцию по одному из примеров что бы каждая система имела один и тот же код.

Оплата Сбербанк или WebMoney: WMR, WMZ.

За каждую подключенную систему плачу по 10$

И того можно заработать 3000-3500.