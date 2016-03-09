Сделать интеграцию WebMoeny, Qiwi, Яндекс Деньги, Pay2Pay, UnitPay.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать интеграцию WebMoeny Merchant, Qiwi, Yandex Money, и доделать Robokassa, UnitPay.

Нужен специалист. Так как нужно сделать безопасную интеграцию в плане того что бы нельзя было послать ответ с успешной оплатой на сервер если оплата еще не произведена, и сделать аккуратный код.

Задание будет такое:

У нас есть CMS в ней нужно сделать всю интеграцию по одному из примеров что бы каждая система имела один и тот же код.  

Оплата Сбербанк или WebMoney: WMR, WMZ.

За каждую подключенную систему плачу по 10$ 

И того можно заработать 3000-3500. 

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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