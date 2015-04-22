Сделать кальклятор расчет цены окон а также визуальные эффекты по тз

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Закрыт2 заявки173 просмотра

сделать кальклятор расчета цены окон а также визуальные эффекты по тз

в таком стиле как на картинке нужно зделать такой калькулятор http://fensterhaus.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=134

желательно в Flash

10 лет назад
vladmir081
Володимир 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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