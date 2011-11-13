Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify
Сделать калькулятор для сайта на Joomla
Сделать калькулятор для сайта на Joomla (на PHP - знаю как встроить, если др.язык - с способом интеграциив Joomla)
В качестве образца -
http://www.centrpl812.ru/calc.php
Далее данные для создание своего калькулятора
Надгробный памятник
1. Заказчик должен выбрать эскиз памятника по фотографиям (50 видов + 3 варианта размера)
2. Выбор гранита (4 вида)
3. Полировка торцов
4. Полировка задней стороны
5. Плита нагробная ( 3 вида )
6. Ваза ( 5 видов )
Художественное оформление
1. Портрет графический
2. Место под фото (1. фарфор или эмаль, 2. размер - 2 вида)
3. Фото на эмали ( 3 вида )
4. крестик, звезда, ветка, гвоздики и т.п.
5. Цветок ( 10 видов)
6. Пейзаж, рисунок ( 5 видов )
Изображений пока нет, в качестве них - пока установить "заглушки"
калькулятор по образу и подобию образца
Выбранный исполнитель
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