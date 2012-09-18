Сделать картинки-тумбы в короткой новости DLE

Есть сайт на DLE 9.5 (модификация W2W.Социальная сеть).

1. Необходимо сделать вывод уменьшенных превью-картинок (тумб) к статьям. Изображение должно дергаться из полного описания, уменьшаться и сохранятся в папке. Уменьшенные копии должны быть одного размера.

2. Также на сайте есть слайдер, выводящий последние статьи, и блок "новости по теме". Там тоже нужно сделать превью-картинки.

Все подробности распишу, примеры покажу:)

Пишите тут контакты и примерную стоимость работы. Можете писать в icq: 830016семь.

P.S.: постоянно появляется работа связанная с DLE, могу подкидывать ее. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.