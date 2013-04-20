Здравствуйте. Нужно автоматизировать добавление новых статей на сайте WordPress в сервис Яндекса Оригинальные тексты. API Яндекс предоставляет. В заявке указывайте сроки и стоимость, а также как собираетесь решить ...
Сделать копию новостной ленты сайта и форума IPB
Здравствуйте.
Необходимо собрать контент из новостной ленты существующего сайта (порядка 500 новостей) в виде html страниц с обязательным сохранением адресов страниц.
Кроме этого необходимо сделать копию действующего форума invision power board - полностью, сохраняя структуру форумов и тем. Из данных пользователей можно перенести только имя.
Доступа к базе данных нет.
Наличие в портфолио уже реализованных проектов по теме значительно повысит ваш статус.
Адрес сайта выбранным пользователям.
Предоплата 50%.
Спасибо.
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