Сделать копию новостной ленты сайта и форума IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо собрать контент из новостной ленты существующего сайта (порядка 500 новостей) в виде html страниц с обязательным сохранением адресов страниц.

Кроме этого необходимо сделать копию действующего форума invision power board - полностью, сохраняя структуру форумов и тем. Из данных пользователей можно перенести только имя.

Доступа к базе данных нет.

Наличие в портфолио уже реализованных проектов по теме значительно повысит ваш статус.

Адрес сайта выбранным пользователям.

Предоплата 50%.

Спасибо.

HTML
12 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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