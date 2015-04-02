Сделать красивый вывод моей новостной ленты на других сайтах.

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Нужно выводить последние обновления моей RSS ленты на сайтах партнёров. Без картинок. Только заголовки... Примерный дизайн прилагаю...

10 лет назад
vasilysan
Василий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров