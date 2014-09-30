Сделать «landing page» или «продающая страница»

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка196 просмотров

Есть дизайн нарисованный (PSD) + описание как должны открываться фото (всплывающие окна). Нужно сделать саму страничку. Всего гдето "6 страниц" (участков страницы).

(белый фон, фотки в виде плитки, при наведении на фото оно затемняется и появляется на нём текст, по нажатию увеличивается и листается. меню всегда внизу в виде полосы.)

Хотелось бы либо на ворд прессе, либо ещё на чём нибудь, чтобы можно было через админку фотки менять/добавлять.

во сколько обойдутся услуги? и в какие сроки?

11 лет назад
alexsuzd
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$120
5 дней
Все сделано в срок =)
Сотрудничеством доволен, все отлично!

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад