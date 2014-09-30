Что необходимо сделать. Имеется система на сервере, состоящая из базы данных oracle и json запросов для вывода информации. Необходимо используя существующий протокол получить XML данные (поддержка имеется) в нужном формате. Большинство ...
Сделать «landing page» или «продающая страница»
Есть дизайн нарисованный (PSD) + описание как должны открываться фото (всплывающие окна). Нужно сделать саму страничку. Всего гдето "6 страниц" (участков страницы).
(белый фон, фотки в виде плитки, при наведении на фото оно затемняется и появляется на нём текст, по нажатию увеличивается и листается. меню всегда внизу в виде полосы.)
Хотелось бы либо на ворд прессе, либо ещё на чём нибудь, чтобы можно было через админку фотки менять/добавлять.
во сколько обойдутся услуги? и в какие сроки?
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