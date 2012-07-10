Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно: 1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его ...
Сделать модуль добавления категорий Prestashop
Нужно сделать модуль быстрого добавления категорий Prestashop.
Для версии Престашоп 1.5/1.4.8, в виде модуля.
Задача модуля:
когда заходим в настройки модуля, видим интерфейс где выбираем категорию (категорий много), так что удобнее сделать через раскрываемое дерево. Одновременно можно выбрать несколько категорий.
Ниже должно быть пустое поле при вводе символов выполняется Ajax поиск по каталогу (по названию и полному описанию) и появляется список товаров которие можно добавить в єти категории. Если товар уже в категории - он не должен отображатся в поиске.
(описанный принцип добавления товаро можно посмотреть в Престашоп - зайти на редактирование товара, и добавить Аксесеары http://www.prestashop.com/en/demo )
После клика на товар он появляется в временном списке на добавление (список над полем поиска)
После нажатия кнопки Сохранить, данные товары добавляются к выбраным категориям.
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