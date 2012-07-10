Сделать модуль добавления категорий Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок122 просмотра

Нужно сделать модуль быстрого добавления категорий Prestashop.

Для версии Престашоп 1.5/1.4.8, в виде модуля.

Задача модуля:

когда заходим в настройки модуля, видим интерфейс где выбираем категорию (категорий много), так что удобнее сделать через раскрываемое дерево. Одновременно можно выбрать несколько категорий.

Ниже должно быть пустое поле при вводе символов выполняется Ajax поиск по каталогу (по названию и полному описанию) и появляется список товаров которие можно добавить в єти категории. Если товар уже в категории - он не должен отображатся в поиске.

(описанный принцип добавления товаро можно посмотреть в Престашоп - зайти на редактирование товара, и добавить Аксесеары http://www.prestashop.com/en/demo )

После клика на товар он появляется в временном списке на добавление (список над полем поиска)

После нажатия кнопки Сохранить, данные товары добавляются к выбраным категориям.

AJAXPrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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