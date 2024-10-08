Разработайте PDF-шаблон, включающий DATA-MATRIX код с импортом данных из ZOHO-CRM. Используйте интеграцию с ZAPIER для автоматизации процесса и возможности отправки готового объекта на почту и обратно в CRM.
Сделать модуль на Opencart 3
На сайте https://belmotors.by/ есть форма подбора запчастей (по характеристикам, я так понял что в связке с фильтром).
Нужно сделать подобную форму на сайт https://yunionparts.ru/ в виде модуля Opencart 3. И предложить оптимальный вариант - как это лучше всего реализовать.
Основной смысл такой - выбирает человек например "Ауди" и ему показывается сколько найдено товаров с таким значением характеристики. Кликает на модель например "А3" и показывает сколько из них осталось.
Кликает на "Показать" - и открываются эти товары в виде списка (свой url и метатеги для страницы выдачи). На belmotors там идет привязка к фильтру bf, тут можно сделать с привязкой к фильтру ocfilter, ну или вообще без привязки к фильтрам, но выглядеть список товаров должен как в категории, должны применяться элементы дизайна к этой странице и т.п.
Основные параметры:
1) запчастей много (около 60тыс), но модуль работать должен быстро.
2) предварительные результаты без перезагрузки страницы (когда модуль высчитывает, надо сделать прелоадер, чтобы визуально было видно, что ничего трогать не надо, идет процесс высчитывания).
3) css и js для него должны грузиться из контроллера модуля (на тех страницах, где он выведен)
4) нужна возможность сбросить выбранный параметр
5) в админке делается выбор - какие характеристики участвуют в выборке и сортировка между собой (порядок селектов).
6) модуль должен корректно работать как на готовом магазине, так и в любом другом шаблоне opencart.
Нужен опытный человек, который делал много модулей под opencart 3 и сможет реализовать задачу оптимально.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется доработка подписной страницы в один экран на Webflow. Необходимо откорректировать размеры элементов, внедрить слайдер с 9 моделями и добавить прелоадер. Задача включает адаптацию дизайна и наведение порядка в стилях. Срок выполнения — 1 день.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $500
Требуется разработать парсер для китайского приложения POIZON (Dewu), который будет извлекать информацию о ценах, размерах и сроках доставки. Обработанные данные необходимо интегрировать на сайт интернет-магазина. Удобство использования и эффективность парсера являются важными требованиями.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Сайт на WordPress 6.7.1 загружается медленно, несмотря на выполненные стандартные методы оптимизации. Требуется диагностика и решение проблемы, возможно, связанной с переадресацией или настройками VPS. Подробности: устранены ссылки от другого домена, выполнены тесты Yoast и оптимизация WP-Optimize.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать PHP-запрос для обработки данных из API интернет-магазина с учетом сравнения данных в таблице MySQL. Задача включает получение минимальной цены на товары, применение надбавки для определенных поставщиков и обновление цен в базе. Также требуется учесть алиасы брендов и артикулов для корректного сопоставления данных.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $300
Ищем опытного специалиста для доработки сайта на Zend, созданного 8 лет назад. Необходимо добавить новый тип дайвинг-трипов, копируя логику существующего метода. Работа требует быстрого выполнения и понимания чужого кода.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется фрилансер для периодических заказов на разработку сайтов и интернет-магазинов как на Wordpress, так и самописных. Требуется базовая оценка по ТЗ и потенциальная разработка. Рекомендуется указать грубые расценки для ориентира.Веб-программирование17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка мини-сайта для управления RPD каталогами на серверах 2008/2019. Панель должна обеспечивать открытие и закрытие каталогов по брендам, с возможностью быстрой замены и переименования кнопок. Дополнительно необходима система оповещения для обратной связи и поддержки. Возможен доступ через RPD или браузер с авторизацией.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется доработка готового Telegram-бота, написанного на Python. Необходимо внести около 5 правок, включая возможность включения и отключения каналов для рассылки, добавление интервала между сообщениями и другие улучшения. Подробности можно обсудить на демонстрации экрана. Опыт работы с подобными ботами приветствуется.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется разработка системы для автоматической регистрации новых Telegram-аккаунтов с номерами из указанных стран. Необходимо реализовать загрузку номеров и создание групп с заданными параметрами. Также требуется функция массовой рассылки сообщений с поддержкой форматирования текста и логирования отправленных сообщений. Поддержка нескольких аккаунтов и пакетное создание групп.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад