На сайте https://belmotors.by/ есть форма подбора запчастей (по характеристикам, я так понял что в связке с фильтром).

Нужно сделать подобную форму на сайт https://yunionparts.ru/ в виде модуля Opencart 3. И предложить оптимальный вариант - как это лучше всего реализовать.

Основной смысл такой - выбирает человек например "Ауди" и ему показывается сколько найдено товаров с таким значением характеристики. Кликает на модель например "А3" и показывает сколько из них осталось.

Кликает на "Показать" - и открываются эти товары в виде списка (свой url и метатеги для страницы выдачи). На belmotors там идет привязка к фильтру bf, тут можно сделать с привязкой к фильтру ocfilter, ну или вообще без привязки к фильтрам, но выглядеть список товаров должен как в категории, должны применяться элементы дизайна к этой странице и т.п.



Основные параметры:

1) запчастей много (около 60тыс), но модуль работать должен быстро.

2) предварительные результаты без перезагрузки страницы (когда модуль высчитывает, надо сделать прелоадер, чтобы визуально было видно, что ничего трогать не надо, идет процесс высчитывания).

3) css и js для него должны грузиться из контроллера модуля (на тех страницах, где он выведен)

4) нужна возможность сбросить выбранный параметр

5) в админке делается выбор - какие характеристики участвуют в выборке и сортировка между собой (порядок селектов).

6) модуль должен корректно работать как на готовом магазине, так и в любом другом шаблоне opencart.



Нужен опытный человек, который делал много модулей под opencart 3 и сможет реализовать задачу оптимально.