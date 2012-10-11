Требуется специалист для доработки интернет магазина (winterdream.ru) согласно ТЗ. движок самописный с использованием ajax и Jquery
Сделать на сайте всплывающую форму
На сайте http://businessconf.ru мне нужна всплывающая форма (во вложении jpg, есть еще psd).
Левая часть всплывающего окна должна остаться единым рисунком png,
чтобы я потом мог его заменять.
Если человек заполнял форму, то больше мы ему ее не показываем.
Одному человеку форму показываем 1 раз в день.
Форму показываем спустя 30 секунд пребывания на сайте
(даже если пользователь был на нескольких страницах).
Во время тестирования форма должна быть видна только на двух
тестовых страницах. После тестирования - доступна по всему сайту.
После заполнения формы появляется надпись "Спасибо! Наш менеджер отправит
Вам тест-драйв в течение 30 минут в рабочее время".
Данные с формы обрабатываются файлом popupform.php,
сохраняют ее результаты в текстовом формате и также отправляются
на 2 почтовых адреса ([email protected] и [email protected])
с заголовкам "Заявка на тест-драйв управления бизнесом"
Бюджет - 1500 рублей. Время исполнения - 2-3 часа.
Пишите, кто готов реализовать сегодня.
Заявки фрилансеров
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