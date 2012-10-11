Сделать на сайте всплывающую форму

На сайте http://businessconf.ru мне нужна всплывающая форма (во вложении jpg, есть еще psd).

Левая часть всплывающего окна должна остаться единым рисунком png,

чтобы я потом мог его заменять.

Если человек заполнял форму, то больше мы ему ее не показываем.

Одному человеку форму показываем 1 раз в день.

Форму показываем спустя 30 секунд пребывания на сайте

(даже если пользователь был на нескольких страницах).

Во время тестирования форма должна быть видна только на двух

тестовых страницах. После тестирования - доступна по всему сайту.

После заполнения формы появляется надпись "Спасибо! Наш менеджер отправит

Вам тест-драйв в течение 30 минут в рабочее время".

Данные с формы обрабатываются файлом popupform.php,

сохраняют ее результаты в текстовом формате и также отправляются

на 2 почтовых адреса ([email protected] и [email protected])

с заголовкам "Заявка на тест-драйв управления бизнесом"

Бюджет - 1500 рублей. Время исполнения - 2-3 часа.

Пишите, кто готов реализовать сегодня.