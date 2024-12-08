Сделать не большую правку в сайте с чекбоксами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки321 просмотр

Сделать не большую правку в сайте с чекбоксами

Бюджет 10$ работы на 30 минут, оставляйте Ваш телеграмм для связи

Оплата будет произведена по факту выполнения, работ

Доработка сайтов
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