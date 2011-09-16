Сделать парсер (скачать информацию с сайта)

Нужно сделать парсер для сайта comments.ua, которому даешь ссылку (например, http://money.comments.ua/rules/2011/06/25/267136/uroki-istorii-osnovnoy-zakon.html), а скрипт в БД выкачивает данные такие как:

* картинку (или видео). Её нужно скачать к себе на сервер, при этом переименовать её в нужное имя, типа сайт-год-месяц-день-ид;

* alt к картинке;

* дата и время статьи;

* заголовок статьи;

* превью статьи;

* полный текст статьи;

* фото (указывается ссылка, чьё оно);

* источник (указывается ссылка, чья статья).

Жду Ваших предложений (лучше в приват). Оплата по вебмани. Для фрилансеров без рейтинга или с низким рейтингом предоплаты не будет.