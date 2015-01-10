Есть 1 шаблон сайта и по нему юзеры регистрируют компании на тем. портале.

Нужно применить условие выбора юзером заливки фоты, как фоновой фотографии.

И нужно сделать переключение между двумя дизами на сайте. ( с фоновой фотой и без)

Сайт очень простой с использованием простого шаблона.

Подробности в прикрепленном файле. ( в прикрепленном файле на страничке html ссылка на сайт на портале – и в данный момент выставлена фота как фон. Чтобы Вы могли оценить обьем работ. )

Пишите Ваши цены.

Оплата разными способами – включая сбр.