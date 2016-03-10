Сделать перекодировку выводим из БД строки (MySQL - PHP)

Задача такая:

В БД MySQL в таблице есть поляс с кирилицей в кодировке utf8_general_ci - http://my.jetscreenshot.com/7454/20160310-chvd-34kb.jpg

Из этой таблицы извлекаются данные простым запросом и кодом:

$dbh = mysql_connect($host, $user, $pswd) or die("Не могу соединиться с MySQL.");

mysql_select_db($database) or die("Не могу подключиться к базе.");

$query = "SELECT * FROM ua_spidercatalog_product_categories where published=1";

$res1 = mysql_query($query);

while($row1 = mysql_fetch_array($res1))

{

echo "";

}﻿

Фронтэнд сайта на кодировке UTF-8.

А извлекаемые данные отображаются вопросительными знаками ("???????????????").

Функция mb_detect_encoding определяет извлекаемую строку как кодировка ASCII.

Функция mb_convert_encoding не хочет в UTF-8 переводить. Все равно "?????????????"

Что можно сделать, чтобы выводилась правильно кирилица?

UPDATE: В БД все хранится в читаемом виде - без вопросительных знаков.

http://my.jetscreenshot.com/7454/20160310-blac-15kb.jpg