Сделать плагин для магазина woocommerce на WP

Добрый день.

Задача.

Нужен плагин для магазина woocommerce на Wordpress, с помощью которого можно менять цвет у единицы товара.

На примере понятнее всего.

http://www.wallglamour.co.uk/collections/bathroom-wall-stickers/products/butterfly-wall-stickers-supersize

Нужен простой плагин. Чтобы после установки в админку wp можно было потом править настройки самостоятельно.

Сейчас мы используем вариативные настройки товаров, что очень не удобно, т.к. сильно загружает сервер и увеличивает работу с каждым товаром. Проблема в загрузке товаров: чтобы отображалось 3 цветных картинки с разными ценами и разным цветом, нужно добавить 9 вариантов товара. А цветов и размеров будет больше трех.

Пример: http://ddd.msk0.ru/?product=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88

Сейчас используется купленный плагин Woocommerce Color or Image Variation Select, который притормаживает и не подходит нам.

Нужно, чтобы можно было загрузить один файл png (белый фон с вырезанной внутри контуром. Пример на первой ссылке) и под png, с помощью скрипта, подкладывать разные цветные фоны.

А вот на этом сайте вообще идеальный пример того что хочется, но это битрикс + флеш.

http://www.dekor3d.ru/catalog/62/4597/

А нам нужно на WP + плагин, видимо на джава скрипт.

Еще нужно, чтобы можно было вводить любой 1 размер по ширине, допустим, а второй размер, по высоте картинки, менялся автоматически. (все как на примере с флешкой) и после смены размера, автоматически изменялась цена.

Если такое реально написать, то какова будет цена и сроки?

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Еще нужен Плагин Ш x В

Попробую подробнее описать что мне нужно.

Я ищу плагин для магазина woocommerce на WP, который сможет просчитать цену за товар, при таких условиях: есть картинка, посетитель сайта указывает только ШИРИНУ картинки, а ВЫСОТА рассчитывается автоматически и цена товара меняется в зависимости от изменения параметров ШxВ.

Вот пример: http://www.dekor3d.ru/catalog/79/2964/

Справа в блоке с ценой есть пункт "или укажите свой размер:"

Это то что нужно.

Спасибо.