Сделать плавную анимацию курсора в клавиатурном тренажере

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Привет! Ищу хорошего фронтендера в свой сайд-проект (Vue 3 + TypeScript). Это тренажер слепой печати.

В качестве начального задания необходимо слегка модифицировать код, чтобы у движения курсора была плавная анимация.

Если понравимся друг другу, то будем работать дальше! Feel free прикреплять портфолио, персональный сайт и т.д. Внимательно рассмотрю каждую заявку.

TypeScriptVue.js
5 месяцев назад
dipuzyrev
Дмитрий 
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5 месяцев назад
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Денис
 
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5 месяцев назад