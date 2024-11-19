Разработка веб-платформы для проведения соревнований по единоборствам. Организаторы смогут создавать соревнования и управлять данными, а спортсмены – регистрироваться, подавать заявки и оплачивать участие. Платформа также будет вести статистику по видам единоборств и хранить записи поединков.
Сделать плавную анимацию курсора в клавиатурном тренажере
Привет! Ищу хорошего фронтендера в свой сайд-проект (Vue 3 + TypeScript). Это тренажер слепой печати.
В качестве начального задания необходимо слегка модифицировать код, чтобы у движения курсора была плавная анимация.
Если понравимся друг другу, то будем работать дальше! Feel free прикреплять портфолио, персональный сайт и т.д. Внимательно рассмотрю каждую заявку.
Заявки фрилансеров
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