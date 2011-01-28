Есть сайт на Joomla 1.5.23 В IE 8 происходит сбой страницы. Как я думаю там конфликтование JS Надо срочно исправить. Желательно мин. Срок и мин. ...
Сделать по аналогии видео-проигрыватель на сайт
Нужно по примеру создать видео-проигрыватель на сайт.Точно с такими же функциями.Дизайн имеется,нужна программная часть!
От вас цена и сроки.
Пример:
http://www.qualitymovies.tv/download/watch-movie.php?id=8456&name=the-green-hornet-2011
Заявки фрилансеров
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