Сделать, починить чпу OpenCart 1.5.5.1.2

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Завершен7 заявок182 просмотра

Сделать, починить чпу -  https://aparat.ua/news/?news_id=78

Вот как должно https://aparat.ua/news/velonavigator-garmin-edge-1030

По умолчанию не сохраняет нормальную ссылку хотя я ее задаю! Нужно для корректного отображения и нормального отображение ссылки в интернете.

Opencart
8 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Работу выполнил без лишних вопросов! быстро и качественно!
Остался полностью доволен сотрудничеством с Русланом! Была приятно работать с таким заказчиком))

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад