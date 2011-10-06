Сделать ползунок для фильтра цены Magento

в дефолтном шаблоне magento, фильтр цены в Layered navigation выводится ссылками на диапазон цен,

нужно заменить их на ползунок, на ява скрипте, при помощи которого задается диапазон цены.

указывайте сроки и цену за этот проект,

по magento есть еще работа.