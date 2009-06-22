Сделать привязку к домену в скрипте

Есть игра редкая для казино, в ней нужно сделать привязку к домену, пытался сам сделать но прописывая домен свой или чужой игра не работала. Даю один файл этой игры и вы уже сами пытаетесь привязать, после проверяю у себя на хосте, если за работает то с меня то что вам нужно будет отзыв или деньги. Работа не сложная просто нужно правильно воткнуть скрипт привязки.