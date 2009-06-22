Нашей компании требуется долгосрочное сотрудничество с разработчиками Joomla и Drupal. Нам не нужны дизайнеры. Дизайн мы будем разрабатывать сами. Нам нужны только разработчики, которые будут делать верстку CSS макета (только "div" и по стандарту ...
Сделать привязку к домену в скрипте
Есть игра редкая для казино, в ней нужно сделать привязку к домену, пытался сам сделать но прописывая домен свой или чужой игра не работала. Даю один файл этой игры и вы уже сами пытаетесь привязать, после проверяю у себя на хосте, если за работает то с меня то что вам нужно будет отзыв или деньги. Работа не сложная просто нужно правильно воткнуть скрипт привязки.
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