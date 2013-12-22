Сделать проверку заполненных полей в jCart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки114 просмотров
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Имеется интернет магазин, нужно чтобы проверялась в нем заполненность полей, пустые заказы не приходили на email.

Цена и сроки.

10 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Спасибо!
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