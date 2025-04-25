нужно сделать рассылку по моему ТГ каналу + спарсить базу с чата у конкурентов со смежной ЦА (если можно это сделать с канала, то и с них)

Рассылка с кружочком (говорящая голова + текст) и кнопкой как в референсе. Кнопка будет переводить на лидмагнит.