Сделать рассылку по моему ТГ каналу + спарсить базу с чата у конкурент

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки20 просмотров

нужно сделать рассылку по моему ТГ каналу + спарсить базу с чата у конкурентов со смежной ЦА (если можно это сделать с канала, то и с них)

Рассылка с кружочком (говорящая голова + текст) и кнопкой как в референсе. Кнопка будет переводить на лидмагнит.

Рассылка сообщений
14 дней назад
guest_1745491953765
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