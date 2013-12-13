Сделать раздел "Ежедневник" в новом дизайне (приложены шаблоны страниц) "под ключ" (верстка + программирование + админ.часть).

Необходимо реализовать следующие нововведения в соответствии с шаблонами страниц раздела "Ежедневник":

- Возможность добавлять резюме лекторов и тренеров. Список един для всех пользователей, и может быть отредактирован администратором;

- Предоставить пользователям добавлять события (тренинги, семинары, курсы и т.д.) и выставки из Личного кабинета. события в Ежедневник могут добавлять только авторизованные пользователи. Админ получает уведомление о добавлении события в раздел. Все события публикуются после модерации

- Праздники обновляются автоматически на новый год (плавающая дата, фиксированная дата)

- Остальной функционал аналогичен действующему разделу http://b2bis.ru/organizer

Запись на тренинги

Запись на тренинги (курсы и др.события) осуществляется по аналогии с текущим функционалом. Но после подачи заявки она попадает на модерацию администратору портала. Администратор может одобрить заявку, и в этом случае уведомление о заявке уйдет организатору тренинга. В случае спама администратор просто удаляет заявку.

Информацию о заявке организаторы тренинга смотрят через внутреннюю почту в Личном кабинете.

Файлы страниц в psd 18 штук объемом 23,7 Мб высланы для верстки на почту

Все неясные моменты по функционалу нужно не додумывать, а согласовывать с заказчиком. Срок сдачи-приема работ до 24 декабря 2013