Сделать раздел "Ежедневник" в новом дизайне

$497
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Сделать раздел "Ежедневник" в новом дизайне (приложены шаблоны страниц) "под ключ" (верстка + программирование + админ.часть).

Необходимо реализовать следующие нововведения в соответствии с шаблонами страниц раздела "Ежедневник":

- Возможность добавлять резюме лекторов и тренеров. Список един для всех пользователей, и может быть отредактирован администратором;

- Предоставить пользователям добавлять события (тренинги, семинары, курсы и т.д.) и выставки из Личного кабинета. события в Ежедневник могут добавлять только авторизованные пользователи. Админ получает уведомление о добавлении события в раздел. Все события публикуются после модерации

- Праздники обновляются автоматически на новый год (плавающая дата, фиксированная дата)

- Остальной функционал аналогичен действующему разделу http://b2bis.ru/organizer

Запись на тренинги

Запись на тренинги (курсы и др.события) осуществляется по аналогии с текущим функционалом. Но после подачи заявки она попадает на модерацию администратору портала. Администратор может одобрить заявку, и в этом случае уведомление о заявке уйдет организатору тренинга. В случае спама администратор просто удаляет заявку.

Информацию о заявке организаторы тренинга смотрят через внутреннюю почту в Личном кабинете.

Файлы страниц в psd 18 штук объемом 23,7 Мб высланы для верстки на почту

Все неясные моменты по функционалу нужно не додумывать, а согласовывать с заказчиком. Срок сдачи-приема работ до 24 декабря 2013

11 лет назад
remilard
Евгений 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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