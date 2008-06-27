Сделать реферальную систему на сайте

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Нужно на готовом игровом сайте от хостинга ucoz зделать так чтобы пользователи могли через реферальные ссылки приводить людей и я мог это отследить. Ну я не знаю как это называется поэтому назвал реферальной системой.

Мне предлогают зделать за 200 руб, но я думаю что тут найдутся люди которые зделают дешевле. Пишите в личку.

17 лет назад
psihadelic
Den 
33 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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