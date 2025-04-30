Сделать сайт на Wordpress - внедрить верстку и настроить плагины

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Открыт10 заявок37 просмотров

Есть верстка сайта, обычный сайт-визитка, всего 7 шаблонов (главная, новости, сотрудники и тп)

Нужно натянуть верстку на Wordpress, добавить и настроить стандартный набор плагинов и запустить все на хостинге.

Верстку скинем в приват.

WordPressИнтеграция версткиНастройка плагинов
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