Сделать сайт-справочник из базы в csv

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок171 просмотр
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Нужен сайт-справочник из базы в csv. Сайт с большим количеством поддоменов (по городам). 

7 лет назад
nikitos001
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад