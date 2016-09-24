Сделать сайт-справочник из базы в csv

Нужен фронтенд-разработчик для доработки сайта и дальнейшего сотрудничества на тематику интернет-афиши. Первичные разработчики смогут выходить на связь и проводить консультации. Причина, по которой они не могут доделать проект – высокая загруженность. Есть бэкэнд-разработчик. Требования к ...