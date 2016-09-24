Сделать сайт-справочник из базы в csv

1) есть прайсы в ексель и от Разных поставщиков 2) на сайте 10000 товаров 3) разные прайсы , разные товар 4) в каждом товаре свой уникальный номер по которому обновлятся остатки и цены 5) необходимо обновит цены и остатки ...
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