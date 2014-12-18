Сделать сайта на битриксе, есть вёрстка.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Имеется уже заготовленный интернет-магазин http://gs.zenkot.com/ с подготовленными компонентами. Нужно натянуть на него готовую вёрстку http://postman.tmweb.ru/html/ http://postman.tmweb.ru/html/inner.html , подставить под неё имеющийся функционал. Ничего нового программировать не нужно.

От исполнителя требуется хорошее знание CMS Битрикс и аккуратность.

Сроки сжатые.

Уважаемые, делайте свои предложения по цене и срокам.

На счёт оплаты, аванса не дам, плачу только за сделанную работу. Т.е. оплачивать могу сразу за соответствующий процент выполненной работы.

9 лет назад
ZeNkoT
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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