Сделать сайта на битриксе, есть вёрстка.

Имеется уже заготовленный интернет-магазин http://gs.zenkot.com/ с подготовленными компонентами. Нужно натянуть на него готовую вёрстку http://postman.tmweb.ru/html/ http://postman.tmweb.ru/html/inner.html , подставить под неё имеющийся функционал. Ничего нового программировать не нужно.

От исполнителя требуется хорошее знание CMS Битрикс и аккуратность.

Сроки сжатые.

Уважаемые, делайте свои предложения по цене и срокам.

На счёт оплаты, аванса не дам, плачу только за сделанную работу. Т.е. оплачивать могу сразу за соответствующий процент выполненной работы.