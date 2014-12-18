Сделать сайта на битриксе, есть вёрстка.

требуется скрипт регулярного парсинга сайта: http://www.shop-avallon.ru/Catalog/ на вывод требуется: - название товара - артикул - цена - наличие формат желательно csv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется уже заготовленный интернет-магазин http://gs.zenkot.com/ с подготовленными компонентами. Нужно натянуть на него готовую вёрстку http://postman.tmweb.ru/html/ http://postman.tmweb.ru/html/inner.html , подставить под неё имеющийся функционал. Ничего нового программировать не нужно.
От исполнителя требуется хорошее знание CMS Битрикс и аккуратность.
Сроки сжатые.
Уважаемые, делайте свои предложения по цене и срокам.
На счёт оплаты, аванса не дам, плачу только за сделанную работу. Т.е. оплачивать могу сразу за соответствующий процент выполненной работы.
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