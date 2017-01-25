Сделать шаблон для плагина Wordpress Gravity PDF под российский счет

Нам необходимо настроить автоматическое выставление счета в форме плагина Gravity Forms. Для этого нужно создать template, чтобы он выглядел примерно так: http://выставить-счет.рф/help/blank-schet02.png

Документация по плагину, как это делать здесь:

https://gravitypdf.com/documentation/v4/developer-first-custom-pdf/#template-tutorial

Сама форма уже готова - подсчитывает и подставляет в PDF все данные, которые нужно, их надо лишь разместить в правильных местах в шаблоне формируемого файла pdf.