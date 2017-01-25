Нужно интегрировать форму от https://sendpulse.com/ru в наш дизайн. Есть апи, нужно передавать имя и мейл. Дел на 30 минут для тех кто знает php
Сделать шаблон для плагина Wordpress Gravity PDF под российский счет
Нам необходимо настроить автоматическое выставление счета в форме плагина Gravity Forms. Для этого нужно создать template, чтобы он выглядел примерно так: http://выставить-счет.рф/help/blank-schet02.png
Документация по плагину, как это делать здесь:
https://gravitypdf.com/documentation/v4/developer-first-custom-pdf/#template-tutorial
Сама форма уже готова - подсчитывает и подставляет в PDF все данные, которые нужно, их надо лишь разместить в правильных местах в шаблоне формируемого файла pdf.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Мы являемся стартап из Праги и ищем разработчика для создания веб-портала. Это интернет-поисковик подобен Airbnb.com, но будет направлен на другой бизнес. В настоящее время имеем демо-версию (WordPress), и хотим создание бета-версии сайта в Nette Framework, Python ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
На действующем сайте добавить папку медиатека. Чтобы мы могли сами добавлять и удолять фото и видео со своего компьютера. Сайт построен на платформе Друпал.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, задача следующая, в XML файлы описан Выше перечень категорий, а ниже идет товар, который принадлежит этой категории, надо сделать проверку, у товара, что такая категория существует. http://clip2net.com/s/3GNK5GLВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
собственно нужно под facebook создать сайт на нем при разрешении доступа приложению нужно сделать чтобы автоматически выполнялись действия на аккаунте разрешившего доступ которые будут выполнятся через соединение API Задача: консультация до результата, ввести меня в курс ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо устранить ошибку в систему бронирования, когда на одну и туже дату бронируется несколько человек, при ограничее в одного. ТЗ в отправлю на почту.Завершен8 лет назад
- $70
Добрый день есть сайт на Wordpress нужно адаптировать новый дизайн + обновить Вордпресс до последней версии. Дизайн прикрепил.. Сроки 5 днейЗавершен8 лет назад
Требуется доработать интернет магазин ( написан на CMS - VamShop). Есть действующий интернет магазин. https://hundredways.ru Тестовый сайт с новым дизайном http://vamshop-test.pp.ua/hundredways/ Нужно дописать код, настроить и перенести готовый сайт. Админка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется на сайте отловить (симптомы предоставляет заказчик) баги java script и внести рекомендации по исправлению кода. После внесенных заказчиком поправок, протестировать на надежность.Завершен8 лет назад
Есть группа веб-продуктов, написанных на php. Как пример - плагин к CMS. Нужно сделать к ним "стучалки", которые пинговали бы в автоматическом режиме наш сервер. И сообщали о сайтах, где эти продукты установлены. Нужно сделать ...Завершен8 лет назад