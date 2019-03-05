Связка Virtuemart2 + Joomla 2.5, импорт товара производится через компонент CSVI, нужно накладывать водяной знак на фото товара при выгрузке. Уже сделано, при добавлении фото к товару вручную, водяной знак накладывается.
Сделать страничку на vuejs c картой (google maps)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток.
Нужно сделать 1 страничку на vue2 + google maps api.
Делаем в material design так что желательно использовать vuetify, но если не владейте можно и без него.
Опишу основную логику, мы получаем файл stops.json из него проставляем метки на карту, при клике на метку выдается попап с информацией об остановке из того же файла. Так же как показано на картинке ниже у нас есть не большая форма добавления остановки, логика проста мы вбиваем адрес с помощью Vue Google Autocomplete/Google Autocomplete автоматически дополняться адрес из списка гугл, когда человек выбирает нужную улицу наша карта перемещается к этой точки и ставится там марке, готовое решение скину исполнителю, нужно будет интегрировать его. И так же мы делаем еще пару инпутов с данными, на пример имя остановки и описание. Потом при клике на кнопку сохранить, преобразуем данные в json и отправляем на сервер, логику сервера прописывать не надо.
Так же нужно сделать это все в отельной компоненте что б удобно было встраивать эту страницу в проект.
P.S. Если есть предложения альтернативы google maps - Welcome;)
Срок выполнения 2 дня. Пожалуйста оставляйте в заявке скайп или телеграм.
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