Сделать страничку на vuejs c картой (google maps)

Доброе время суток.

Нужно сделать 1 страничку на vue2 + google maps api.

Делаем в material design так что желательно использовать vuetify, но если не владейте можно и без него.

Опишу основную логику, мы получаем файл stops.json из него проставляем метки на карту, при клике на метку выдается попап с информацией об остановке из того же файла. Так же как показано на картинке ниже у нас есть не большая форма добавления остановки, логика проста мы вбиваем адрес с помощью Vue Google Autocomplete/Google Autocomplete автоматически дополняться адрес из списка гугл, когда человек выбирает нужную улицу наша карта перемещается к этой точки и ставится там марке, готовое решение скину исполнителю, нужно будет интегрировать его. И так же мы делаем еще пару инпутов с данными, на пример имя остановки и описание. Потом при клике на кнопку сохранить, преобразуем данные в json и отправляем на сервер, логику сервера прописывать не надо.

Так же нужно сделать это все в отельной компоненте что б удобно было встраивать эту страницу в проект.

P.S. Если есть предложения альтернативы google maps - Welcome;)

Срок выполнения 2 дня. Пожалуйста оставляйте в заявке скайп или телеграм.