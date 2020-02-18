Сделать ускорение загрузки сайта Согласно проверке на сайте https://gtmetrix.com/reports/forthedigital.com/AqwyquOj в данный момент основная проблема состоит в оптимизации java-скриптов.

Для ускорения работы сайта Вы можете включить gZip-сжатие на сервере. Это можно сделать в разделе "Оптимизировать веб-сайт".

Также Вы можете использовать плагин для кэширования данных. С сайтами на WordPress хорошо взаимодействует LiteSpeed Cashe. Активировать его можно из cPanel, в разделе "LiteSpeed Web Cache Manager".

В данный момент Ваш сайт не упирается в ресурсные лимиты на сервере. То есть основная проблема в долгой загрузке сайта - это его оптимизация.