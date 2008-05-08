Сабж на сайте www.digishock.com.ua
Сделать в сайте на joomla каталог товаров
Здравствуйте!
Требуется на уже работающем сайте сделать модуль каталога товаров с предоставленным Вам макетом дизайна и интегрировать в сайт. Каталог должен формировтаься из текстового файла в любую минуту, когда это нужно (имеется ввиду потребность обновления каталога). В админке должна быть возможность обновления каталога путём загрузки текстового файла, формат которого мы с Вами согласуем и форма для закачки фотографий, которые будут показываться в каталоге.
Срок: 2 дня.
Оплата: 50 баксов или немного выше.
Порядок работ: 1) 100% работ.
2) Оплата.
3) Хороший отзыв.
Все Ваши вопросы в аську 201610.
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