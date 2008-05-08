Сделать в сайте на joomla каталог товаров

Взялся сделать в срок 2 дня, а основу показать уже через сутки. Прошло вот уже почти 3 недели рабочего календаря и результат оставляет желать лучшего. Не считая того что исполнитель постоянно пропадает и отказался давать свой телефон, он усиленно старается проявлять непонимание к ТЗ, что выражается к примеру в вёрстке дизайна, который совершенно ясно представлен в пяти файлах-картинках или в требуемом функционале. Вобщем за 3 недели постоянных перепалок проект сдвинулся по моим оценкам на 30% и на 50% уменьшилось нервов и терпения.