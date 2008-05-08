Сделать в сайте на joomla каталог товаров

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Закрыт4 заявки240 просмотров

Здравствуйте!

Требуется на уже работающем сайте сделать модуль каталога товаров с предоставленным Вам макетом дизайна и интегрировать в сайт. Каталог должен формировтаься из текстового файла в любую минуту, когда это нужно (имеется ввиду потребность обновления каталога). В админке должна быть возможность обновления каталога путём загрузки текстового файла, формат которого мы с Вами согласуем и форма для закачки фотографий, которые будут показываться в каталоге.

Срок: 2 дня.

Оплата: 50 баксов или немного выше.

Порядок работ: 1) 100% работ.

2) Оплата.

3) Хороший отзыв.

Все Ваши вопросы в аську 201610.

Joomla
17 лет назад
Premier_Minister
Николай 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$60
Взялся сделать в срок 2 дня, а основу показать уже через сутки. Прошло вот уже почти 3 недели рабочего календаря и результат оставляет желать лучшего. Не считая того что исполнитель постоянно пропадает и отказался давать свой телефон, он усиленно старается проявлять непонимание к ТЗ, что выражается к примеру в вёрстке дизайна, который совершенно ясно представлен в пяти файлах-картинках или в требуемом функционале. Вобщем за 3 недели постоянных перепалок проект сдвинулся по моим оценкам на 30% и на 50% уменьшилось нервов и терпения.

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SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад