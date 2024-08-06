Требуется разработать Telegram ChatBot для консультирования клиентов интернет-магазина по вопросам товаров. Бот должен принимать запросы, анализировать потребности пользователей и отправлять ссылки на товары. Входные данные предоставляются в JSON-файле с деталями о 500 товарах. Технологии не ограничены, главное — выполнение бизнес-задачи.
Сделать выбор торгового предложения по умолчанию
Привет !
Сайт на битре, решение intec univerce
торговые предложения выбираются по умолчанию по самой маленькой цене. Нужно, чтобы выбирались по определенному свойству торгового предложения, например всегда красный активный, не зависимо от цены ТП и его наличия. Свойство это выбирается для раздела товара, и работает аналогично для всех товаров раздела.
От вас жду примерную оценку и время выполнения задачи. Оставляете телегу, если есть вопросы. Или для связи.
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