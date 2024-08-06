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торговые предложения выбираются по умолчанию по самой маленькой цене. Нужно, чтобы выбирались по определенному свойству торгового предложения, например всегда красный активный, не зависимо от цены ТП и его наличия. Свойство это выбирается для раздела товара, и работает аналогично для всех товаров раздела.



От вас жду примерную оценку и время выполнения задачи. Оставляете телегу, если есть вопросы. Или для связи.