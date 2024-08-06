Сделать выбор торгового предложения по умолчанию

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Закрыт2 заявки260 просмотров

Привет !
Сайт на битре, решение intec univerce

торговые предложения выбираются по умолчанию по самой маленькой цене. Нужно, чтобы выбирались по определенному свойству торгового предложения, например всегда красный активный, не зависимо от цены ТП и его наличия. Свойство это выбирается для раздела товара, и работает аналогично для всех товаров раздела.

От вас жду примерную оценку и время выполнения задачи. Оставляете телегу, если есть вопросы. Или для связи.

1С-Битрикс
2 месяца назад
neuronaut
Дмитрий 
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