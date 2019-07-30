В админке CMS, в форме настройки модуля вводится 2 параметра: * Строка ID магазина из системы-эвайринга (строка до 32 символов) * Строка приватного ключа из системы-эвайринга (строка до 128 символов) ...
Сделать вынос отзывов и характеристик для вкладок товара.
Сайт ocStore 2.1.0.2 необходимо сделать, что бы при нажатии на вкладки товаров менялся url на оригинальный,
например: товар смарт часы, меняется на смарт часы - отзывы или характеристики.
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