Сделать вынос отзывов и характеристик для вкладок товара.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок204 просмотра

Сайт ocStore 2.1.0.2 необходимо сделать, что бы при нажатии на вкладки товаров менялся url на оригинальный,

например: товар смарт часы, меняется на смарт часы - отзывы или характеристики. 

ocStore
6 лет назад
webtehnikk
Евгений 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отличный, честный исполнитель, всё сделано по ТЗ с доп материалами, буду ещё обращаться и однозначно рекомендую.
Всегда на связи, приятный в общении, и платит мгновенно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад