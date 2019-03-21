Требуется движок с админкой на yii2 Всего 4 страницы Новости и галерея должны парится с сайта на wp Подробное тз кандидатам Желательно добавить SEO плюшки yadi.sk/i/__VeYK47lIDyDg все что написанно про парсер убираем (то есть то что сейчас написаано в тз ...
Сделать внутри визуального редактора шаблон с заданными характеристика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Визуализация готового графического файла санимацией (будет предоставлен исходник GIF, возможна конвертация в любой удобный для Разработчикаформат);
2. Сделать заданные области (будут указаны дополнительно)подсвечиваемыми при наведении и кликабельными (обычная гиперссылка);
3. Анимация и кликабельность должна работать нанастольных Chrome, Firefox, Edge, Safari а так же на мобильных Chrome иSafari;
4. Подсвечивание должно работать на настольных Chrome, Firefox, Edge, Safari;
5. Шаблон должен быть написан на HTML, если нужны вставки CSS/JS;
6. Комментарии каждой строки в шаблоне обязательны
7. Минимальный объем и максимальная скорость работыжелательны
Визуальный редактор Jodit, движок сайта Laravel.
Пример незавершенного шаблона https://expertyug.ru/services/test
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