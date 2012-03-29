Съехал дизайн на джумле с виртуал маркет

подключали систему http://actionpay.ru/?ref=431 к сайту http://msk-butik.ru/. нужно сделать следующие ""..нужно будет присвоить нам дополнительный параметр, этот же параметр вы добавляете в гугл аналитикс (лучше в Яндекс метрику). В итоге, к каждой вашей ссылке в нашей системе ...