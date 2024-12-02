Я ищу Senior Rust разработчика для нашей международной криптовалютной биржи Tothemoon.

Мы уже 7 лет на рынке и охватываем более 160 стран с более чем 1 миллионом пользователей.

Требуется уверенное использование Rust не менее 4 лет, опыт с async (tokio runtime), умение проектировать и внедрять микросервисы с нуля, и тестировать собственный код.

Дополнительным плюсом будет знание Go, опыт работы с блокчейном и мониторинг с использованием prometheus, grafana.

Гибкий график, удаленку и зарплату по результатам собеседования с оплатой в криптовалюте или через ИП, контракт с оплатой отпусков и больничных.