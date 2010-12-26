Серия правок по функционалу

Для хорошего стартапа по мониторингу сайтов требуется профессиональный php программист.

Важен опыт.

Денег немного, думаю договоримся.

Оплата только по факту.

Код запутан, честно говоря, судя по мнению людей.

Движок самописный.

Вот например серия новых правок по функционалу.

сделать поиск в базе юзеров в админке, среди обычных аккаунтов и аккаунтов про

сделать поиск в базе сайтов в админке, среди обычных аккаунтов и аккаунтов про

Ввести систему антиспам для icq, email, sms (отправка уведомлений не чаще раз в 2 часа), с активацией этой опции в аккаунте пользователя, для каждого сайта в отдельности

регистрировать ip пользователя при регистрации, а также 10 последних авторизаций каждого юзера

сделать еженедельное и ежемесячные усредненнные отчеты по емаил, с активацией этой опции в аккаунте пользователя.

сделать статистику по продажам аккаунтов про с выводом юзера, периода оплаты, + поиск по датам или периоду + возможность изменения сроков про для пользователей

сделать уведомление для админа при покупке аккаунта про, где можно указать логин того кто купил и на какой период.

для аккаунтов pro добавить возможность покупки пакета смс по 10, 30, 50, 100, 200 смс (скидки за кол-во), с указанием кол-ва смс доступных в аккаунте + списание смс после отправки (доставки? – незнаю как правильнее).

в админке должна быть возможность указания стоимости смс пакетов (+ изменения, удаления или добавления пакетов смс.)

сделать возможность импорта данных о посещениях с liveinternet (логин и пароль) для всех пользователей.

ввести в статистике новый график скорость доступа к сайту за сутки

ввести детали пинга для географического пингования

ввести выбор для каждого сайта статус 200 или пинг (я думаю лучше при добавлении сайта, но чтоб при редактировании тоже можно было поменять)

Напишите ссылку на профайл.

Сроки сжатые, несколько дней.

icq 2705845 один один.

По окончанию работ отзыв + хорошая работа в ваше портфолио.