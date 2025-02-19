Server Development, Counter Strike 2

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Техническое задание (ТЗ) на разработку игрового сервера Counter-Strike 2

1. Общая информация

Название проекта: AIMUS
Платформа: Counter-Strike 2 (Steam)
Цель: Создание и настройка сервера с функциями для игроков и администрации
Тип сервера: Публичный и Приватный
Игровой режим: Classic Competitive / Hide and Seek / Deathmatch / Retakes / Bhop+Surf

2. Технические требования

Хостинг: VPS характеристики: CPU 2 ядро - 2.7 GHz, RAM 4 GB, SSD 80 GB, пропускная способностьканал 200 Мбит/cек)

Операционная система: Linux (Ubuntu 3.0)

Игровой движок: Source 2

Поддержка плагинов: Да

Подключение базы данных: PostgreSQL

Античит: VAC

3. Функции для игроков

Регистрация и авторизация (Steam ID, привязка к базе данных)

Статистика (фраги, смерти, рейтинг, K/D, MVP, игровое время)

Система рангов (ELO – point), уровни от 1 до 100)

Автоматическое распределение команд (балансировка по статистике/рангам)

Маркет/донат (покупка скинов, привилегий, доступа к VIP-зонам)

Голосование (кик, смена карты, настройка голосования)

Кастомные карты и режимы (указать список)

Голосовой и текстовый чат (фильтрация, мут за нарушения, цветные сообщения для VIP)

Кастомные скины, наклейки, модели игроков

4. Функции для администрации

Система ролей и прав (Обычный игрок, Гость,Premium, VIP, Модератор, Администратор, Главный администратор, Владелец)

Панель управления сервером (веб-панель/консольный интерфейс)

Логирование действий игроков и админов

Античит-логика (автокик/бан по подозрению в читах, логирование аномальной статистики)

Система банов и мутов (временные и перманентные)

Настройка конфигурации матчей (изменение параметров через панель администратора)

Мониторинг производительности сервера (нагрузка CPU, RAM, ping, FPS, количество игроков)

 

 

 

5. Безопасность

Автоматические бэкапы базы данных и конфигураций

Защита от DDoS-атак (Cloudflare, Fail2Ban, другие решения)

Ограничение прав доступа к критически важным файлам и настройкам

Логирование и журналирование всех критически важных событий

6. Интеграции и дополнительные возможности

Интеграция со сторонними сервисами (Discord, Telegram, веб-сайт)

Бот-оповещения (о новых банах, изменениях на сервере, важных событиях)

Веб-API для внешних сервисов (просмотр статистики, управление сервером)

Система обновлений сервера и плагинов (ручное обновление)

7. Разработка и сроки

Этапы:

1. Настройка серверной инфраструктуры (ОС, база данных)

2. Установка и настройка CS2 сервера

3. Разработка и интеграция основных функций

4. Тестирование

5. Запуск и мониторинг

6. Поддержка и обновления

8. Финальные требования

Стабильность сервера (uptime 99%)

Минимальная задержка (ping < 50ms максимум для игроков региона)

Гибкость настройки параметров сервера через конфигурационные файлы

Простота масштабирования (добавление новых серверов, обновление плагинов без перезапуска)

 

Примем и рассмотрим ваши предложения,

С уважением команда AIMUS

LinuxPostgreSQLИнтеграция APIНастройка плагиновСоздание ботов
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