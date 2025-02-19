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Server Development, Counter Strike 2
Техническое задание (ТЗ) на разработку игрового сервера Counter-Strike 2
1. Общая информация
Название проекта: AIMUS
Платформа: Counter-Strike 2 (Steam)
Цель: Создание и настройка сервера с функциями для игроков и администрации
Тип сервера: Публичный и Приватный
Игровой режим: Classic Competitive / Hide and Seek / Deathmatch / Retakes / Bhop+Surf
2. Технические требования
• Хостинг: VPS характеристики: CPU 2 ядро - 2.7 GHz, RAM 4 GB, SSD 80 GB, пропускная способностьканал 200 Мбит/cек)
• Операционная система: Linux (Ubuntu 3.0)
• Игровой движок: Source 2
• Поддержка плагинов: Да
• Подключение базы данных: PostgreSQL
• Античит: VAC
3. Функции для игроков
• Регистрация и авторизация (Steam ID, привязка к базе данных)
• Статистика (фраги, смерти, рейтинг, K/D, MVP, игровое время)
• Система рангов (ELO – point), уровни от 1 до 100)
• Автоматическое распределение команд (балансировка по статистике/рангам)
• Маркет/донат (покупка скинов, привилегий, доступа к VIP-зонам)
• Голосование (кик, смена карты, настройка голосования)
• Кастомные карты и режимы (указать список)
• Голосовой и текстовый чат (фильтрация, мут за нарушения, цветные сообщения для VIP)
• Кастомные скины, наклейки, модели игроков
4. Функции для администрации
• Система ролей и прав (Обычный игрок, Гость,Premium, VIP, Модератор, Администратор, Главный администратор, Владелец)
• Панель управления сервером (веб-панель/консольный интерфейс)
• Логирование действий игроков и админов
• Античит-логика (автокик/бан по подозрению в читах, логирование аномальной статистики)
• Система банов и мутов (временные и перманентные)
• Настройка конфигурации матчей (изменение параметров через панель администратора)
• Мониторинг производительности сервера (нагрузка CPU, RAM, ping, FPS, количество игроков)
5. Безопасность
• Автоматические бэкапы базы данных и конфигураций
• Защита от DDoS-атак (Cloudflare, Fail2Ban, другие решения)
• Ограничение прав доступа к критически важным файлам и настройкам
• Логирование и журналирование всех критически важных событий
6. Интеграции и дополнительные возможности
• Интеграция со сторонними сервисами (Discord, Telegram, веб-сайт)
• Бот-оповещения (о новых банах, изменениях на сервере, важных событиях)
• Веб-API для внешних сервисов (просмотр статистики, управление сервером)
• Система обновлений сервера и плагинов (ручное обновление)
7. Разработка и сроки
Этапы:
1. Настройка серверной инфраструктуры (ОС, база данных)
2. Установка и настройка CS2 сервера
3. Разработка и интеграция основных функций
4. Тестирование
5. Запуск и мониторинг
6. Поддержка и обновления
8. Финальные требования
• Стабильность сервера (uptime 99%)
• Минимальная задержка (ping < 50ms максимум для игроков региона)
• Гибкость настройки параметров сервера через конфигурационные файлы
• Простота масштабирования (добавление новых серверов, обновление плагинов без перезапуска)
Примем и рассмотрим ваши предложения,
С уважением команда AIMUS
Заявки фрилансеров
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