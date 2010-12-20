Требуется создание интерактивной формы ввода, обработки и хранения информации на боковую колонку в блоге. В форме 6 полей для ввода текста и 2 раскрывающихся списка. После заполнения формы на ее месте появляется ...
Серверная часть. Аккаунт, биллинг, протокол обмена
К разработке планируется сервис для виндоус, суть такая: на рабочем столе пользователя танцует симпатичная девушка. При помощи приложения юзер может покупать новых девушек, а так же танцы для них. Девушки представляют собой заранее отснятые видеоролики с прозрачным фоном, которые грузятся с сервера. Тоесть приложение типа виндовый клиент-сервер. Пример конкурентов: ero.ru
На данный момент в работе дизайн приложения и сайта. Так же определен исполнитель для клиентской части.
Для старта нехватает вас - серверного веб разработчика, который займется протоколом обмена (как собственно видео клиенту передавать), биллингом, базой данных на сервере (пользователей надо регистрировать, вести за ними учет, и передавать это клиенту). Решения предлагаете тоже вы.
Работать нужно будет в паре с разработчиками клиента, т.е. вам нужно будет постоянно комуницировать особенно на начальном этапе.
Оплата почасовая. Как только задача и решения станут совсем ясны можно будет сделать цену фиксированной.
Предпочтение отдается кандидатам, которые имеют опыт подобной работы.
Если в ответе на вакансию, вы просто дадите номер аськи со словами "стучитесь обсудим", ваши шансы понижаются.
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