Серверная часть. Аккаунт, биллинг, протокол обмена

К разработке планируется сервис для виндоус, суть такая: на рабочем столе пользователя танцует симпатичная девушка. При помощи приложения юзер может покупать новых девушек, а так же танцы для них. Девушки представляют собой заранее отснятые видеоролики с прозрачным фоном, которые грузятся с сервера. Тоесть приложение типа виндовый клиент-сервер. Пример конкурентов: ero.ru

На данный момент в работе дизайн приложения и сайта. Так же определен исполнитель для клиентской части.

Для старта нехватает вас - серверного веб разработчика, который займется протоколом обмена (как собственно видео клиенту передавать), биллингом, базой данных на сервере (пользователей надо регистрировать, вести за ними учет, и передавать это клиенту). Решения предлагаете тоже вы.

Работать нужно будет в паре с разработчиками клиента, т.е. вам нужно будет постоянно комуницировать особенно на начальном этапе.

Оплата почасовая. Как только задача и решения станут совсем ясны можно будет сделать цену фиксированной.

Предпочтение отдается кандидатам, которые имеют опыт подобной работы.

Если в ответе на вакансию, вы просто дадите номер аськи со словами "стучитесь обсудим", ваши шансы понижаются.