Сервис обратного звонка

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Закрытнет заявок105 просмотров
  • Создать сервис обратного звонка.
  • Требование PHP+Yii2
  • PHP и MYSQL Знание верстки, css, html,
  • знания javascript, XML, AJAX администрирование UNIX-систем.
  • Срок выполнения 3 мес бюджет 2000$
AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHPYii
9 лет назад
konstantin174
Константин 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров