Необходимо написать скрипт (с простой визуальной частью), который подключается к криптобирже по API, со следующим функционалом:



1. возможность подключать несколько аккаунтов на бирже

1. для каждого аккаунта в интерфейсе задается список торговых пар; для каждой пары задается объем позиции, плечо, направление (лонг или шорт) и время открытия и закрытия позиции

3. в указанное время (время открытия) открываются нужные позиции по указанным валютам и закрываются в указанное время (время закрытия); время указывается с точностью до секунды (это важно)

Документация API имеется, есть пример использования API на PHP

Пример визуальной части прикладываю

важно приступить как можно быстрее