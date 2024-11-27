Сервис, открывающий сделки на криптобирже в заданное время

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Необходимо написать скрипт (с простой визуальной частью), который подключается к криптобирже по API, со следующим функционалом:


1. возможность подключать несколько аккаунтов на бирже

1. для каждого аккаунта в интерфейсе задается список торговых пар; для каждой пары задается объем позиции, плечо, направление (лонг или шорт) и время открытия и закрытия позиции

3. в указанное время (время открытия) открываются нужные позиции по указанным валютам и закрываются в указанное время (время закрытия); время указывается с точностью до секунды (это важно)

Документация API имеется, есть пример использования API на PHP
Пример визуальной части прикладываю

важно приступить как можно быстрее

PHPИнтеграция APIНаписание скриптов
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