Сервис по отбору персонала на основе тестирования (api c hh.ru etc.)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня

Ваша реклама глаза мозолит, решил что Вам нужно показать ТЗ

Оцените пжл возможные сроки и ценник

https://www.weblancer.net/projects/717401.html

8 лет назад
artxakep
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • На сайт туристического агентства сделать добавление туров

    На сайт туристического агентства, сделанного на Joomla, нужно организовать добавление туров менеджерами и их последующем отражении на нужных страницах по критериям выбора. Я вижу путь создания новой таблицы в MySQL, занесения туда через скрипты из текстового ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Javascript в Joomla

    1) при изменении разрешения на 768 skillbar не отображаются.  2) кругляшки process bar если скролить к ним обратно то они отборажают другие значения рандомно, их заедает 3) при пролистывании проектов, при наведении на кнопку next ...

    JavascriptJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки сайта на битрикс

    Приветствую уважаемые исполнители,  Нужен хороший программист (не студия исполнителей, ни менеджер проектов, ни кто либо ещё) с уверенными познаниями в фреймворке Битрикс.  Место поиска – Россия.  Пациент: kupimebel.ru  Первые задачи:  1) Доработать catalog.element – вывести описание и полное описание из ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка лэндинга по готовому дизайну

    Требуется сверстать и прикрутить функционал к лэндингу по готовому макету (предоставлю дополнительно заинтересовавшим кандидатам). Макет достаточно простой (7 разделов), по функционалу требуется: [list][*]Отправление заявок на почту[*]Реферальные хвосты в заявках[*]Определение города посетителя и вывод контента под конкретный ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить раздел "Обои" на сайт (Drupal)

    $20

    На сайте: [url=http://mexin.com.ua/]http://mexin.com.ua/[/url] Надо сделать слева в каталоге под перечнем дверей раздел Обои. Когда мы на него нажимаем раскрываются подразделы: к примеру американские, итальянские и т.д. Если нажать на раздел обои, то все обои показываются. Если мы ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление ошибок и доработка сайта на Joomla

    Необходимо исправить несколько ошибок и сделать несколько изменений на сайте под Joomla. Вот подробности: Сайт http://abctpia-gid.com 1.      При переносе на другой хостинг перестала работать регистрация (подтверждающие письма не приходят пользователю). 2.      Доска объявлений проверить работоспособность. 3.      Не работает галерея изображений (нет предпросмотра) 4.      Правая ...

    Joomla
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка сайта

    Добрый день! Планируем новый сайт для своей компании. Хотелось бы предварительно иметь понятие о затратах. Шаблон использовать необходимо такой. [url=http://www.sbmrf.ru]http://www.sbmrf.ru [/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад