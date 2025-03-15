Сервис по управлению подписок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок184 просмотра

Общие требования:

• Разработка веб-приложения, которое позволяет пользователям авторизоваться, выбирать и использовать сервис ChatGPT.

• Включение функциональности для регистрации новых пользователей и входа администратора для управления подписками пользователей.

• Пользовательский интерфейс для выбора сервиса и отображения информации о подписке.

Функциональные требования:

Административная панель:

1. Регистрация и вход в систему:

• Возможность регистрации нового пользователя с созданием логина и пароля.

• Вход для администратора с использованием логина и пароля для управления подписками.

2. Управление подписками:

• Создание, редактирование и удаление логинов и паролей для пользователей.

• Настройка сроков действия и статуса подписок.

Пользовательский интерфейс:

1. Процесс использования:

• Пользователи вводят логин и пароль для доступа к выбору сервиса.

• Выбор сервиса и запуск через кнопку “Start”, после чего открывается веб-приложение с авторизованным ChatGPT.

2. Информация о подписке:

• Отображение оставшихся дней и часов подписки.

• Функция продления подписки.

3. Способы оплаты:

• Интеграция с Monobank для оплаты в гривнах.

• Интеграция с Cryptomys для оплаты криптовалютой.

4. Обратная связь:

• Кнопка обратной связи с указанием контактной почты и ссылкой на Telegram.

Веб-приложение для доступа к ChatGPT:

1. Браузерное приложение:

• Имитация браузера, который запускается после нажатия на кнопку “Start”.

• Авторизованный аккаунт ChatGPT без возможности выгрузки или доступа к кукам или другим данным сессии.

• Запрет на доступ к любым другим сайтам или вкладкам.

Установка скриптов
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ivan14044
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