Требуется разработать сайт микрозаймов на платформе WordPress. Необходим функционал для расчета стоимости займа, дистанционного подписания договоров с двухфакторной авторизацией, ведения личных кабинетов заемщиков и инвесторов, а также поддержка платежных систем и QR-платежей. Интеграция с 1С: Управление МФО. Дизайн находится в процессе разработки.
Сервис по управлению подписок
Общие требования:
• Разработка веб-приложения, которое позволяет пользователям авторизоваться, выбирать и использовать сервис ChatGPT.
• Включение функциональности для регистрации новых пользователей и входа администратора для управления подписками пользователей.
• Пользовательский интерфейс для выбора сервиса и отображения информации о подписке.
Функциональные требования:
Административная панель:
1. Регистрация и вход в систему:
• Возможность регистрации нового пользователя с созданием логина и пароля.
• Вход для администратора с использованием логина и пароля для управления подписками.
2. Управление подписками:
• Создание, редактирование и удаление логинов и паролей для пользователей.
• Настройка сроков действия и статуса подписок.
Пользовательский интерфейс:
1. Процесс использования:
• Пользователи вводят логин и пароль для доступа к выбору сервиса.
• Выбор сервиса и запуск через кнопку “Start”, после чего открывается веб-приложение с авторизованным ChatGPT.
2. Информация о подписке:
• Отображение оставшихся дней и часов подписки.
• Функция продления подписки.
3. Способы оплаты:
• Интеграция с Monobank для оплаты в гривнах.
• Интеграция с Cryptomys для оплаты криптовалютой.
4. Обратная связь:
• Кнопка обратной связи с указанием контактной почты и ссылкой на Telegram.
Веб-приложение для доступа к ChatGPT:
1. Браузерное приложение:
• Имитация браузера, который запускается после нажатия на кнопку “Start”.
• Авторизованный аккаунт ChatGPT без возможности выгрузки или доступа к кукам или другим данным сессии.
• Запрет на доступ к любым другим сайтам или вкладкам.
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