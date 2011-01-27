Сервис поздравления с днём рождения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Нужен сервис, который автоматически отправлял бы письма в определённые даты, на определённые адреса по заданному шаблону.

Админка, в ней список пользователей с возможностью добавления и редактирования каждого, заголовок отправляемого письма и визуальный редактор для редактирования текста письма.

Информация о пользователях - ФИО | Дата рождения | емэйл адрес

14 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров