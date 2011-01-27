Нужен новый потоковый плеер для онлайн радио exolot.net ------------------------------------------------------------------------------------------ ТЗ 1). графический эквалайзер (аналайзер) с кнопкой во весь экран 2). «memory mode» — запоминает действия слушателя «soft ...
Сервис поздравления с днём рождения
Нужен сервис, который автоматически отправлял бы письма в определённые даты, на определённые адреса по заданному шаблону.
Админка, в ней список пользователей с возможностью добавления и редактирования каждого, заголовок отправляемого письма и визуальный редактор для редактирования текста письма.
Информация о пользователях - ФИО | Дата рождения | емэйл адрес
Заявки фрилансеров
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